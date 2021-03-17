Главе Иглинского района Башкирии Николаю Самойленко прочат отставку

фото: vk.com // Николай Самойленко

Николай Самойленко может покинуть должность главы Иглинского района. Об этом сообщает ProUfu.ru со ссылкой на «источники в правительстве». Слухи о его уходе, по данным издания, «ходили с конца прошлой недели».

Известно, что чиновник продолжительное время находился на больничном. Самойленко и сам 11 марта в своих соцсетях писал, что «немного расхандрился» и лечится в стационарных условиях. Вчера он опубликовал пост о том, что вернулся к работе в администрации района:

– За время моего отсутствия накопилось много важных вопросов, сегодня мы их решали на еженедельном совещании с главами сельских поселений и руководителями организаций. Поговорили о приближающемся паводке, о социально-экономическом развитии и итогах работы за год, – написал Николай Самойленко.

Напомним, Самойленко возглавляет Иглинский район с конца 2018 года.