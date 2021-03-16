В Уфе столкнулись три автомобиля: пять человек оказались зажаты в искореженных машинах

Фото: УГЗ по г. Уфе

Серьезная авария произошла сегодня вечером в уфимском микрорайоне Сипайлово: там в 20.30, неподалеку от гипермаркета «Максидом» столкнулись сразу три иномарки: «Рено», «Опель» и «Ниссан». Как рассказали в Управлении гражданской защиты по Уфе, пять человек оказались зажаты в искореженных салонах иномарок, чтобы освободить их, потребовалась помощь спасателей и специального инструмента.

Фото: УГЗ по г. Уфе

К счастью, обошлось без жертв: люди получили травмы, их доставили в больницу, но их жизни сейчас ничего не угрожает. В причинах и обстоятельствах массовой аварии сейчас разбираются дорожные полицейские.