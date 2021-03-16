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Общество16 марта 2021 19:46

В Башкирии без вести пропал 47-летний мужчина, нуждающийся в помощи

Марселя Сайфутдинова разыскивают волонтеры и полицейские
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: "Лиза Алерт"

В Салавате без вести пропал 47-летний Марсель Сайфутдинов. Как рассказали волонтеры спасательно-поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина вышел из дома 14 марта, и больше никто его не видел. Ситуация осложняется тем, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, полное телосложение, темные волосы, карие глаза.

Был одет: синяя демисезонная куртка с капюшоном, спортивные темные трико, кожаные черные кроссовки, серо-коричневая кепка.

Если вам что-то известно о местонахождении Марселя Сайфутдинова, просьба немедленно сообщить в полицию или поисковикам по номеру 8(800)700-54-52.