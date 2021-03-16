Роспотребнадзор: в Башкирии все больше людей заболевают ОРВИ

Весной насморк и больное горло становятся обычным делом

В Башкирии с приходом весны традиционно увеличивается число заболевших гриппом и ОРВИ. Впрочем, как уточняет региональный Роспотребнадзор, поводов для паники нет: показатель заболеваемости на сегодняшний день ниже эпидемического порога на 22,6%.

Так по итогам прошлой недели в республике заболели ОРВИ 21175 человек, что на 7,8 процентов меньше, чем на позапрошлой неделе. Из числа заболевших 6202 человек приходится на Уфу. Также отмечается, что в основном (52 процента), заболевают дети и подростки до 17 лет. Всего с 8 по 14 марта были обследованы на грипп и ОРВИ

- Среди циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, риновирусы и метапневмовирус, - отметили в Управлении Роспотребнадзора, добавив, что ситуация находится на контроле ведомства.