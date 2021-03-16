Радий Хабиров рассказал об открытии нового швейного производства в Башкирии

На предприятии будет создано 60 рабочих мест

Радий Хабиров в соцсетях поделился новостью, что в республике открывается новое швейное производство, которое будет отшивать спецодежду – защитные костюмы для сварщиков, огнестойкие комбинезоны и т.д. От крупнейших предприятий Башкирии уже поступают заказы на спецодежду, в дальнейшем защитные комбинезоны будут отшиваться и для других регионов.

По словам главы региона, инвесторы вложили в производство около 23 млн рублей, а республика выделила субсидии на покупку промышленного швейного оборудования, а также льготное финансирование и налоговое послабление. Кроме того, будут создано 60 рабочих мест – сейчас активно идет подбор кадров.

- В республике, кроме Благовещенска, мы развиваем еще 4 территории опережающего социально-экономического развития: в Белебее, Учалах, Нефтекамске и Белорецке. Поддерживаем, как можем, и знаем – они еще выстрелят, - выразил надежду Хабиров.