Мэр Уфы Сергей Греков попросил помощи у горожан

фото: "ВКонтакте" // Сергей Греков

Мэр Уфы Сергей Греков в своих соцсетях попросил помощи у местных жителей. Он написал, что «уже со следующей недели синоптики обещают плюсовую температуру», и вместе с таянием снега у коммунальщиков и дорожных служб будет еще больше работы. «Неожиданностей быть не должно», отметил градоначальник.

– Впереди сезон ямочного ремонта дорог. Объёмы уже запланированы солидные. И просим помощи горожан - вам виднее, куда идти в первую очередь, – обратился Греков.

Мэр попросил горожан оставлять заявки по ямочному ремонту на специальной интерактивной карте.