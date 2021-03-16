«Дали мне два кабачка и картошку»: девочка из Башкирии в эфире телеканала отказалась от собственной мамы

Девочка из Башкирии попросила лишить ее маму родительских прав Фото: «Мужское и женское»

16-летняя девочка из Башкирии в эфире шоу «Мужское и женское» попросила лишить ее маму родительских прав.

Анжелика (имя несовершеннолетней изменено - Ред) рассказала, что жила с мамой Марией и папой в Ханты-Мансийске. Несмотря на пятерых общих детей, супруги развелись и Анжелика вместе с мамой и младшим братом оказались в Башкирии. По словам ребенка, в Нефтекамске ее мама нашла себе нового друга и начала постоянно распивает алкоголь. Девочка заявила, что женщина совершенно не следит за своими детьми. Сейчас сама Анжелика учится в колледже и живет в общежитии. Женщину и ее младшего сына выгнали из дома ее сожителя, поэтому они вынуждены скитаться по разным квартирам. Разумеется, что Мария не заморачивается помощью дочери.

- Она один раз с другом пришла ко мне в общежитие. Дали мне два кабачка и картошку, - возмущается девочка.

Несмотря на все претензии девочки и ее тети (взрослая женщина заступается за свою родственницу - Ред) местные органы опеки посчитали, что у них нет основания ограничивать или лишать маму Анжелики родительских прав. В передаче также принимали участие сын Марии. Мальчик признался, что ему не хочется жить с мамой, но ему жалко ее. Тем не менее, он считает, что в приюте ему будет лучше.

Ведущие программы пообещали помочь детям Марии одеждой и вещами первой необходимости, а также попросили местную прокуратуру провести проверку сложившейся ситуации.

В пресс-службе следкома Башкирии отметили, что организовали проверку по данной ситуации. Следователям предстоит изучить жилищно-бытовые и социальные условия, в которых проживает семья, пообщаться с матерью детей, а также проанализировать служебную документацию районной администрации, после чего будет принято процессуальное решение.