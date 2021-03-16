В Башкирии возбуждено 8 уголовных дел из-за незаконно заключенных чиновниками госконтрактов на 970 млн рублей

СК возбудил уголовные дела по материалам ФСБ и прокуратуры

Следственный комитет РФ по Башкирии на основе материалов ФСБ и прокуратуры возбудил сразу 8 уголовных дел по факту злоупотребления должностными полномочиями при заключении госконтрактов почти на 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Фигурантами уголовных дел могут стать чиновники из «Управления капитального строительства Башкирии». По версии следствия, в 2018 и 2019 годах учреждение без проведения конкурентных процедур заключило 12 госконтрактов на сумму свыше 970 млн рублей с «Управлением строительства № 3 ФСИН». Договоры касались строительства детских садов, школы, дома культуры, медицинских центров и других социальных объектов.

– В контрактах, в нарушение установленного законодательством порядка, была предусмотрена возможность привлечения третьих лиц для выполнения строительно-монтажных и иных работ, – передали в СК, отметив, что это противоречит требованиям федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок…».

Получив госконтракты на сотни миллионов рублей, «Управление строительства № 3 ФСИН» заключило договоры на строительство с другими организациями, но уже по более низкой стоимости. Фактически основной подрядчик выступил в качестве посредника, за что получил 49 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

Если обобщить, то Следственный комитет обвиняет оба госучреждения, во-первых, в нарушении конкурентных процедур при заключении контрактов, а, во-вторых, в неэффективном расходовании средств, что причинило ущерб в крупном размере как самой Башкирии, так и России.

Сейчас следователи расследуют все обстоятельства преступлений и устанавливают виновных.