Министр здравоохранения Башкирии рассказал о «нежелательных явлениях» после вакцинации от COVID-19

Максим Забелин заявил, что в 95% случаев вакцинация от коронавируса происходит «без каких-либо осложнений и нежелательных явлений» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что в 95% случаев вакцинация от коронавируса происходит «без каких-либо осложнений и нежелательных явлений». Об этом он сказал во время тематического брифинга 16 марта.

– Прививка переносится хорошо, и никто никаких изменений в своем самочувствии, статусе здоровья не отмечает. Довольно редко бывает незначительное повышение температуры тела, головная боль, слабость, боли в мышцах – явления, свойственные в первые дни заболевания ОРВИ или гриппом, – отметил чиновник.

По данным Минздрава, в Башкирии первым компонентом вакцины привились 112,5 тысячи человек, вторым – более 67 тысяч.