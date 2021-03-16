Хабиров обновил антиковидный указ в Башкирии: что изменилось

Спортивные стадионы, театры и кинотеатры теперь могут быть заполнены зрителями на 100% Фото: Андрей АБРАМОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности в условиях пандемии коронавируса. В новой редакции документа обязательная самоизоляция для пожилых (старше 65 лет) и хронически больных людей продлена до 25 марта.

В указе также прописаны послабления в части заполняемости стадионов и учреждений культуры. Теперь они могут вместить 100% посетителей. Снимаются ограничения по посещаемости:

– футбольных, хоккейных и других матчей чемпионатов России, а также других официальных соревнований и спортивных мероприятий;

– кинотеатров, театров, концертных залов и домов культуры;

Заполняемость школьных столовых при этом не должна превышать 85%.