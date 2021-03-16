Хабиров назначил экс-министра председателем Госкомитета Башкирии по конкурентной политике

фото: правительство РБ

Председателем Госкомитета Башкирии по конкурентной политике назначена Гульшат Арсланова, которая еще в прошлом году занимала пост местного министра земельных и имущественных отношений. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров.

Гульшат Арсланова родилась 28 декабря 1975 года в городе Дюртюли. Окончила БГПУ и Академию труда и социальных отношений. Также проходила переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны.

Карьеру Арсланова начала в Дюртюлинском городском отделе народного образования. В 1997 она устроилась туда учителем черчения. В 2001-2003 годах была ассистентом кафедры психологии БГПУ.

С 2003 по 2018 года чиновница работала в филиале «Уфагаза»: до 2006 года занимала должность помощника директора, до 2018 года председательствовала в первичной профсоюзной организации.

В 2018 году Гульшат Арсланову назначили первым замом директора Многофункционального центра Башкирии. Спустя год она стала министром земельных и имущественных отношений республики, а еще через год вернулась в Многофункциональный центр – уже в качестве директора.