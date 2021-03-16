В Башкирии полицейский и его жена предстанут перед судом за самоуправство

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В неприятной ситуации оказался высокопоставленный полицейский из Мелеузовского района Башкирии и его супруга, которых обвиняют в самоуправстве и превышении должностных полномочий.

А началось все с того, что в феврале 2018 года к жене начальника отдела полиции обратилась ее давняя знакомая, которая решила заняться бизнесом и попросила подругу взять на себя несколько кредитов на общую сумму в 420 тысяч рублей, чтобы она открыла на них собственный магазин обуви. Женщина согласилась, тем более что предпринимательница клятвенно уверяла, что будет выплачивать кредиты вовремя. Правда, вот обещание свое горе-приятельница не сдержала и вскоре вообще перестала выходить на связь. Недавно женщину задержали полицейские в Москве – в отношении неудавшейся бизнес-леди возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Обманутая женщина же обратилась к своему супругу с просьбой обеспечить ей беспрепятственный доступ в обувной магазин бывшей подруги. Полицейский с помощью своих подчиненных в январе 2019 вывез из магазина 380 пар дорогой обуви общей стоимостью более 1,6 млн рублей, после чего супруги распорядились товаром по своему усмотрению.

- Обвиняемые не признали вину в совершении преступлении. Для обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на их имущество на сумму 770 тыс. рублей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Мелеузовский районный суд, - отметили в прокуратуре Башкирии.

- По данному факту руководством МВД по Башкирии назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении сотрудника к установленной законом ответственности, - добавили в пресс-службе регионального МВД.