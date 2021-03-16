За сутки коронавирус обнаружили у 120 жителей Башкирии

В Башкирии 301 человек лежит в больнице с диагностированным коронавирусом

В Башкирии за сутки коронавирус был обнаружен у 120 жителей. Всего на территории республики зарегистрировано 30 679 случаев инфицирования. Об этом сообщил 16 марта сообщил региональный оперштаб.

Число умерших тем временем увеличилось на двоих человека. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 319 жителей.

Еще 125 пациентов было снято с учета по выздоровлению, за все время выписалось почти 25 тысяч человек – 24 992.

Носителями ковида прямо сейчас являются 5 368, 301 из них лежит в больницах, остальные 5 067 переносят инфекцию в легкой форме и лечатся дома.