В Уфе водитель маршрутки сбил 10-летнего мальчика и отвез его в больницу вместе с родителями

фото: ГИБДД Уфа

В Уфе ночью 15 марта водитель маршрутки, следовавшей по маршруту №232, сбил 10-летнего мальчика. Инцидент произошел напротив 42-го дома по улице Софьи Перовской. По данным городской ГИБДД, 29-летний шофер на микроавтобусе Ford Transit совершил наезд на ребенка, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Школьник отделался ушибами.

– В момент дорожно-транспортного происшествия светофор на данном участке не работал. Водитель доставил ребенка и его родителя в медицинское учреждение, при этом […] не вернулся на место дорожного происшествия и не сообщил о случившимся сотрудникам полиции, – отметили в уфимской Госавтоинспекции.

Мужчину привлекли к административной ответственности за невыполнение водительских обязанностей при ДТП. Инспекторы проводят проверку по факту дорожного происшествия.