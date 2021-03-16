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Происшествия16 марта 2021 9:36

В Уфе водитель маршрутки сбил 10-летнего мальчика и отвез его в больницу вместе с родителями

Мужчина не вернулся на место ДТП – и теперь ему грозит административная ответственность
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфа

В Уфе ночью 15 марта водитель маршрутки, следовавшей по маршруту №232, сбил 10-летнего мальчика. Инцидент произошел напротив 42-го дома по улице Софьи Перовской. По данным городской ГИБДД, 29-летний шофер на микроавтобусе Ford Transit совершил наезд на ребенка, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Школьник отделался ушибами.

– В момент дорожно-транспортного происшествия светофор на данном участке не работал. Водитель доставил ребенка и его родителя в медицинское учреждение, при этом […] не вернулся на место дорожного происшествия и не сообщил о случившимся сотрудникам полиции, – отметили в уфимской Госавтоинспекции.

Мужчину привлекли к административной ответственности за невыполнение водительских обязанностей при ДТП. Инспекторы проводят проверку по факту дорожного происшествия.

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