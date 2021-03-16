В Башкирии за неделю до своего дня рождения умер музыкант Роман Биккулов

фото: Роман Биккулов

15 марта умер Роман Биккулов, известный певец из башкирского города Сибая. 22 марта ему могло бы исполниться 58 лет. Об этом сообщили его коллеги из эстрадной студии «Подсолнух».

– Перестало биться сердце доброго, хорошего друга нашего ансамбля. […] Роман был частым гостем наших концертов. Организатором совместных благотворительных акций. Человек с огромным, добрым сердцем! Мы сохраним в сердцах светлую память о нашем друге... Скорбим вместе с родными и близкими, – написали в соцсетях местного издания «Сибайский рабочий».

Еще один коллега Биккулова по эстрадному цеху, музыкант Михаил Яковлев, отмечает, особое место в репертуаре музыканта «занимали песни Игоря Саруханова и Александра Барыкина».