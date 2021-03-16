Аналитики назвали продукты, которые подорожали в Башкирии больше всего

Статистики зафиксировали рост цен на овощи и фрукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики изучили февральские цены на продовольственном рынке Башкирии и выяснили, какие продукты подорожали больше всего. Свежие данные опубликовал Башстат.

Согласно информации статистического ведомства, в феврале выросли в цене овощи и фрукты: картофель – на 10,5%, чеснок, белокочанная капуста, репчатый лук, свекла и морковь – на 5,3-15,2%, помидоры, зелень и огурцы – на 3,8-16,8%, виноград, лимоны и бананы – на 7,1-11,1%.

Одновременно с этим из фруктов и овощей серьезно подешевели разве что апельсины – на 6,8%.

В категории мясной продукции подорожала птица – в среднем на 6,8%, рост стоимости говядины составил около 1,5%, рыбных продуктов – 1,7-4,4%, вареных и сырокопченых колбас, рыбных и мясных консервов – на 1,4-5,1%.

Основной показатель инфляции – индекс потребительских цен на товары и услуги – в феврале составил 100,5%.