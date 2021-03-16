Жителя Башкирии дважды оштрафовали за отсутствие маски

Суд проявил снисхождение и в два раза уменьшил минимальный штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя башкирского села Николо-Березовка дважды оштрафовали за отсутствие маски. Всего 42-летнему нарушителю «коронавирусной» статьи пришлось заплатить 8,5 тысячи рублей. Об этом сообщил местный суд.

Впервые жителя села привлекли к ответственности за игнорирование масочного режима в сентябре 2020 года. Тогда ему пришлось заплатить одну тысячу рублей. Это минимальный штраф по административной статье о «невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности».

Второй раз сельчанин попался без маски в общественном месте в январе текущего года. Несмотря на то, что за повторное нарушение ему должны были присудить как минимум 15-тысячный штраф, суд «принял во внимание ряд исключительных обстоятельств и проявил снисхождение». Мужчину обязали заплатить в два раза меньше – 7,5 тысячи рублей.