В Башкирии экс-глава Госкомтуризма получил новую должность

Пост главы Госкомтуризма он покинул в феврале 2021 года, о причинах увольнения не сообщалось, лишь вскользь упомянули – ушел «по личным обстоятельствам».

Салават Нафиков бывший глава Госкомтуризма Башкирии получил новую должность. Чиновник связал свою карьеру с Минэкологии и природопользования. Об изменениях сообщили в самом ведомстве вечером 15 марта. Теперь Нафиков директор ГБУ Дирекции по особо охраняемым природным территориям.

Отметим, что пост главы Госкомтуризма он покинул в феврале 2021 года, о причинах увольнения не сообщалось, лишь вскользь упомянули – ушел «по личным обстоятельствам».

К сведению, Нафикову 41 год, родился в селе Ташбулатово Абзелиловского района. Окончил УГНТУ по специальности «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Последние три года он работал заместителем директора по развитию ГУП санаторий «Якты-Куль», далее директором этого же санатория, а потом стал председателем Государственного комитета РБ по туризму.