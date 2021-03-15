В четверг днем ожидается мокрый снег

Кажется, весна вступает в свои законные права, и уже 17 марта в Башкирии ожидается плюсовая температура.

Как сообщили в Башгидромете, осадков в среду не будет. Ветер будет дуть южный, умеренный. Ночью по-прежнему будет морозно, похолодает до -10, -15 градусов, зато днем ожидается -3, 0, +2 градуса.

18 марта характер погоды не изменится – разве что местами пройдет мокрый снег. На дорогах из-за осадков возможна гололедица. Температура воздуха днем составит также -3, +2 градуса, а ночью ожидается -12, -17 градусов.

Такая погода по предварительному прогнозу метеорологов сохранится до конца недели.