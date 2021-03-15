Прокуратура внесла представление в адрес Хабирова

Прокуратура во время проверки в министерстве ЖКХ Башкирии нашла коррупционные нарушения.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что некоторые чиновники предоставляли недостоверные сведения о доходах и скрывали информацию о счетах в банках. Так, заместителя министра при поступлении на госслужбу не задекларировал свой доход в размере 820 тысяч рублей. Другой зам не указал счета в банках, еще один чиновник – начальник отдела экономики и отраслевого анализа – укрыл информацию о доходах супруга за 2019 год.

Надзорное ведомство также выявило хищения на сумму более 113 млн рублей бюджетных денег при исполнении программы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. На основании выявленных нарушений сейчас расследуются уголовные дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Кроме того, прокуратура внесла в адрес главы Башкирии Радия Хабирова представление, по итогам которого восемь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе два заместителя министра республиканского ведомства.