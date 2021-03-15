В Уфе на голову 14-летнего подростка упала наледь. Юношу увезли на «скорой» в больницу

Школьник получил травму головы

Сегодня днем, 15 марта, на улице Кольцевой в Уфе на 14-летнего подростка с крыши многоквартирного дома упала наледь. Школьник получил травму головы. Юноше потребовалась госпитализация, его доставили в ближайшее лечебное учреждение.

Сейчас прокуратура проводит проверку по факту инцидента. Правоохранители оценят деятельность управляющей компании, которая несет ответственность за уборку снега с крыши жилого здания.

– При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – заявили в надзорном ведомстве.

СК Башкирии тем временем заявил о начале доследственной проверки, предусмотренной статьей об оказании услуг, не соответствующих требованиям и безопасности жизни и здоровья.