Уфимцы вновь пришли к Дому правительства Башкирии с требованием встретиться с Хабировым

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Сегодня утром, 15 марта, десятки жителей Уфы вновь пришли к зданию правительства Башкирии с требованием встретиться с главой республики Радием Хабировым. Они хотели обсудить с ним завышенные, по их мнению, платежи за отопление. Напомним, нечто похожее произошло почти два месяца назад. Тогда все закончилось встречей с министрами – сам руководитель республики к недовольным гражданам не вышел.

Прямую трансляцию из приемной администрации Хабирова, во время того как в самом правительстве проходило оперативное совещание, вел журналист канала «RusNews». В конце прямого эфира корреспондент Эдуард Глухов отметил, что глава так и не вышел к жителям, однако «мы все видели передачу [приемной] списка инициативной группы для встречи с Радием Хабировым». Когда именно состоится этот разговор, пока неизвестно.