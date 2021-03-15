Уфимка после ссоры с другом заявила о минировании кафе в торговом центре

Женщину будет судить Орджоникидзевский районный суд

Уфимка заявила о минировании кафе после того как там же поссорилась со знакомым. Инцидент произошел еще в декабре 2020 года. На днях прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о «заведомо ложном сообщении об акте терроризма» и передала его в суд.

По версии следствия, 59-летняя женщина выпивала спиртное со своим приятелем в общепите торгового центра. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, после которой мужчина ушел. Оставшись в одиночестве, горожанка позвонила в службу спасения и сообщила, что кафе заминировано.

– В результате её преступных действий были отвлечены силы правоохранительных органов и служб, которые призваны оказывать помощь в экстремальной ситуации, – отметили в прокуратуре.

Во время следствия женщина признала свою вину. Ее дело будет рассматривать Орджоникидзевский районный суд.