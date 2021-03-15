За сутки жертвами коронавируса в Башкирии стали еще два человека, всего – 317

В башкирских больницах с коронавирусом сейчас лежат 267 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончались еще два человека. За все время жертвами инфекции стали 317 жителей. Такие данные 15 марта дал региональный оперштаб.

На сегодняшнем совещании в республиканском правительстве министр здравоохранения Максим Забелин сообщил, что суточный прирост зараженных COVID-19 в Башкирии составил 125 человек, всего было выявлено более 30,5 тысячи случаев коронавируса. По уточненной информации Минздрава, за день по выздоровлению выписался 71 пациент, с начала пандемии количество вылечившихся увеличилось до 24,8 тысячи.

Прямо сейчас носителями ковида в регионе являются 5 375 жителей: 5 108 переносят инфекцию дома, 267 лежат в больницах, 20 из них находятся в тяжелом состоянии, 10 подключены к аппаратам ИВЛ.