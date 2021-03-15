Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество15 марта 2021 12:29

В Уфе бывший и нынешний мэры встретились лично

Один из них рассказал, чему была посвящена встреча
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (2)Комментарии (2)

фото: инстаграм // Ирек Ялалов

Сегодня, 15 марта, в уфимской администрации лично встретились бывший и нынешний мэры, Ирек Ялалов и Сергей Греков. Об этом первый сообщил на своей странице в инстаграме.

– Провели рабочую встречу с […] Сергеем Грековым, – написал экс-градоначальник. – Обсудили выполнение Постановления Совета Федерации "О государственнои поддержке социально-экономического развития Республики Башкортостан".

Напомним, Ирек Ялалов фактически руководил Уфой с 2011 по 2018 год. Сейчас он сенатор, член Совета Федерации от Госсобрания-Курултая Башкирии. Грекова утвердили в должности мэра в январе текущего года.