Зеленое дерби 2021: расписание игр клубов «Салават Юлаев» и «Ак Барс» в плей-офф

Фанатов хоккея ждут как минимум четыре встречи в рамках «зеленого дерби» 2021

Стало известно расписание игр «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» в «зеленом дерби» в плей-офф КХЛ 2021.

Напомним, что 12 марта определились последние пары команд в полуфинале плей-офф КХЛ 2021. После вылета «Барыса», «Металлург» вышел на «Авангард», а «Салавату Юлаеву» достался казанский «Ак Барс».

Всего в этой части игр на вылет пройдет как минимум четыре матча «зеленого дерби». Первые два пройдут в Казани, а затем серия переедет в Уфу. Если клубы не смогу выявить победителя сразу, то после встречи будут проходить поочередно в каждой из столиц с разницей в один день.

РАСПИСАНИЕ ИГР ЗЕЛЕНОГО ДЕРБИ 2021

Таким образом, первая игра состоится уже в среду, 17 марта. 19 числа пройдет еще одна встреча в столице Татарстана. 21 и 23 марта жители Башкирии смогут насладиться «зеленым дерби» на льду «Уфа-Арены». При необходимости игры будут проводить 25, 27 и 29 марта.

КСТАТИ

В последних двух «зеленых дерби» победа оставалась за командой из Уфы. 10 января «Ак Барс» проиграл со счетом 7:3, а 18 февраля – 3:2. В сентябре и октябре «Салават Юлаев» уступал «Ак Барсу» со счетом 4:1.