В Уфе на 15 автобусных маршрутах частного перевозчика вырастет стоимость проезда

В некоторых случаях при расчете "Алгой" придется заплатить столько же, сколько и при наличной оплате

В Уфе с 5 апреля вырастет стоимость проезда на 15 автобусных маршрутах у частного перевозчика Фаниса Батырова. Цена поездки при наличном расчете увеличится ровно до 30 рублей, а при оплате единой картой «Алга» она будет варьироваться от 23 до 30 рублей – в зависимости от маршрута.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

– №209 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - АВТОВАЗ» - Асфальтобетонный завод) – 30 рублей по «Алге»;

– №211 (Тимашево - Кузнецовский затон) – 25 рублей по «Алге»;

– №228 (Химпром - ТСК «Пушкинский») – 23 рубля по «Алге»;

– №229 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - Торгово-сервисный комплекс «Северный» - Химпром) – 30 рублей по «Алге»;

– №230 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - Микрорайон «Белореченский» - Железнодорожный вокзал - улица. Дзержинского) – 30 рублей по «Алге»

– №232 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - «Цветы Башкирии») – 30 рублей по «Алге»

– №235 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - Торговый центр «Башкортостан» - Дёма) – 30 рублей по «Алге»;

– №243 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - «Цветы Башкирии») – 30 рублей по «Алге»;

– №249 (Асфальтобетонный завод - ТСК «Пушкинский») – 23 рубля по «Алге»;

– №262к (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - ТСК «Пушкинский») – 30 рублей по «Алге»;

– №266 (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - Торгово-сервисный комплекс «8 Марта» (ул. Зенцова) – 25 рублей по «Алге»;

– №269 (Микрорайон «Белореченский» - Асфальтобетонный завод) – 23 рубля по «Алге»;

– №270 (Микрорайон «Белореченский» - Школа №75) – 30 рублей по «Алге»;

– №52с (Оздоровительный комплекс «Сипайловский» - Башкирская Республиканская гимназия-интернат №1 им. Рами Гарипова) – 30 рублей по «Алге»;

– №55с (Роддом № 4 - Микрорайон «Белореченский» - ул. Сагита Агиша - Торговый комплекс «Центральный») – 30 рублей по «Алге».