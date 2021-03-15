Суд в Башкирии перенес рассмотрение дела «Новоуральского потрошителя», убившего 11 девочек

Петров сидит в колонии строгого режима с 2005 года

Салаватский межрайонный суд Башкирии перенес рассмотрение уголовного дела против серийного маньяка Евгения Петрова, известного также по прозвищу «Новоуральский потрошитель». Он изнасиловал и убил 10 девочек и девушек с возрасте от 9 до 18 лет, за что по сей день отбывает пожизненный срок. В ноябре 2020 года мужчина признался, что 19 лет назад он расправился с еще одной, 11-й жертвой – 17-летней студенткой из Мечетлинского района республики.

Рассмотрение нового уголовного дела 5 марта должен был рассматривать Салаватский межрайонный суд, однако процесс пришлось перенести на 2 апреля. Дело в том, что фигуранта попросту не успели привезти в Башкирию.

– Подсудимый, отбывающий наказание в ФКУ ИК № 18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, не был доставлен в суд. В связи с невозможностью рассмотрения дела без участия подсудимого, судебное заседание отложено на 2 апреля, – следует из релиза суда.

Напомним, пожизненный срок Петров отбывает в колонии строгого режима в ЯНАО. Его туда посадили в 2005 году.