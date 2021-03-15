«Кайфует от прогулок»: как сейчас живет лабрадор из Уфы, которого хозяева хотели усыпить из-за ожирения

Еще недавно Хаммер с трудом ходил и дышал. Фото: «ЛАБРиКО»

Зоозащитники из челябинской группы «ЛАБРиКО» рассказали о судьбе лабрадора Хаммера, которого привезли из Уфы, где прежние хозяева его хотели усыпить из-за ожирения. Напомним, что об удивительной истории собаки, раскормленной до чудовищных размеров, волонтеры впервые рассказали в начале февраля. Тогда пес весил почти 90 килограммов (в норме вес лабрадора составляет примерно 40 – Ред.) и с трудом передвигался из-за отдышки.

Сейчас пес весьма активен и жизнерадостен. Фото: «ЛАБРиКО»

С тех пор жизнь Хаммера сильно изменилась: строгая диета, физические упражнения, занятия в бассейне, ежедневные прогулки дали свои результаты. За месяц псу удалось сбросить около 8 килограммов – теперь он может бегать и играть, как и другие собаки.

- Хаммер с каждым днем и уходящим килограммом становится все активнее и веселее. Он кайфует от прогулок, общения, от жизни! На этой неделе мы впервые перешагнули рубеж 80 кг - 79,6! Анализы тоже приходят в норму. Мы на верном пути! – порадовались зоозащитники.