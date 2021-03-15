В башкирской больнице была обнаружена фальсифицированная «молочка»

фото: Россельхознадзор

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в Туймазинской центральной больнице фальсифицированную молочную продукцию – голландский сыр и сливочное масло.

Фальсифицированный сыр для питания пациентов в лечебницу поставлял индивидуальный предприниматель. Специалисты выяснили, что «в пробах продукции содержание таких жирных кислот как пальмитиновая, олеиновая, линолевая, характерных для растительных жиров существенно, а по некоторым показателям почти в 2 раза, превышено». При этом присущие для этого сыра жирные кислоты – масляная, каприновая и каприловая – отсутствовали. Всего ГОСТу не соответствовало 105,5 кг продукции.

Сливочное масло под известным брендом в больницу так же поставлял индивидуальный предприниматель. По данным Россельхознадзора, 100 кг продукции, якобы выпущенной «Юговским комбинатом молочных продуктов», не имела никакого отношения к производителю. Об этом свидетельствовали исследования лаборатории пищевой токсикологии. В образцах масла было превышено содержание пальмитиновой, олеиновой, линолевой кислот. Специалисты пришли к выводу, что молочный продукт вообще не является сливочным маслом.