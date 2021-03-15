Холодная погода в Башкирии сохранится до конца марта

Дневная температура воздуха в регионе в среднем составит +2, -3° Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии холодная погода сохранится до конца марта. Об этом 15 марта на оперативном совещании в местном правительстве сообщила начальница Башгидромета Вилора Горохольская.

– Пока у нас холодная погода сохранится до конца месяца. Небольшое потепление будет в конце недели, но это кратковременно. В дальнейшем опять ночные температуры у нас [будут] -5, -10, дневные – слабый «плюс» будет, где-то +2, -3, – рассказала Горохольская.

По данным самого Башгидромета, сегодня днем по северо-западу республики пройдет умеренный снег. Ветер будет южный, по северу возможны порывы до сильного. Температура воздуха составит -5,-10°. В последующие два дня, 16 и 17 марта, существенных осадков не ожидается, ветер южный, ночью -11,-16° (местами до -21°), днем +1,-4°.