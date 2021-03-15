Радий Хабиров назвал опасные участки дорог в Башкирии

Также он отметил, что по данным ГИБДД, частой причиной аварий становятся нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили дорожную ситуацию по республике. Как отметил Радий Хабиров, на федеральных трассах в регионе смертность увеличилась на 60%, на региональных зафиксировано, наоборот, падение на 28%. Глава предположил, что причина смертельных ДТП – дороги и скоростной режим, и назвал самые опасные участки дорог.

- Участки, когда в Челябинскую область заезжаешь [по М5], очень напряженные участки. Там, где большими кусками сейчас реконструкция идет. Эту часть работы нам активно с Минтрансом России надо проводить. Надо расширяться и проводить реконструкцию, - заявил глава.

Также он отметил, что по данным ГИБДД, частой причиной аварий становятся нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу.