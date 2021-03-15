«На душе очень тревожно»: глава Башкирии откровенно высказался о коронавирусе

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 15 марта, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров откровенно высказался о ситуации с коронавирусом в республике.

- Ситуация по цифрам, она не плохая, мы видим, скажем так, что инфекция отступает. Но у меня на душе очень тревожно. Когда смотрю новости о том, что происходит вокруг нашей страны, в Западной Европе, например, и так далее. Некоторые страны вновь закрываются, сплошные карантины. В ряде стран оставляют только магазины продуктовые и все. Меня это очень сильно тревожит. Учитывая, что у нас и аэропорт международный работает в режиме вылетов за рубеж, - заявил Хабиров. Он тут же поручил замруководителя своей администрации Ринату Баширову провести выборочные проверки на международных рейсах в уфимском аэропорту.

- Коллеги, у нас тревога какая-то должна быть. Вы посмотрите, у нас даже в соседних регионах, по 200-250 заболевших каждый день. И что меня пугает, что смертность от коронавируса – она никуда не делась, - отметил глава Башкирии.