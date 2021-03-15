За сутки в Башкирии зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Эпидемия коронавируса в Башкирии медленно, но верно идет на спад. Каждый день регистрируется все меньшее число заболевших – так, за последние сутки ковид диагностирован у 125 жителей республики, а общее число зараженных достигло 30559 человек. Из них на амбулаторном лечении находятся более 5 тысяч человек, еще 267 – в стационарах. Состояние 228 пациентов врачи оценивают как средней тяжести, 30 находятся в тяжелом состоянии. Также отмечается снижение числа возрастных пациентов с ковидом – сейчас в стационарах находятся всего 9 пациентов старше 75 лет.

Продолжается и сокращение инфекционного коечного фонда: в настоящий момент в регионе развернуто 2068 коек, загруженность которых не превышает 76 процентов.

Также продолжается и массовая вакцинация от коронавируса в Башкирии. В настоящее время вакцинирование первым компонентом прошли 91 процент привившихся (111 тысяч человек) , вторым – 53 процента. (65 тысяч человек).