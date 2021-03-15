Хабиров: «Мы живем в довольно лживом мире»

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил о необходимости усиливать пропаганду вакцинирования от коронавируса. Об этом он сказал 15 марта на оперативном совещании в правительстве республики.

– Знаете, мы живем в довольно лживом мире, где тысячи интересов сбиваются. И сознательно-не сознательно потоки лжи идут. А то, что происходит с нашей вакциной, – какой-то всемирный заговор: [пытаются] опорочить ее, дискредитировать нашу вакцину, которая в 50 странах мира [используется]. [При этом] уже появился такой медицинский туризм – европейцы приезжают в Россию с одной целью, чтобы прийти в ГУМ [торговый центр в Москве] и поставить вакцину. Людям надо научиться умело объяснять суть и необходимость вакцинирования, - отметил руководитель региона.

Он отметил, что Башкирия "в самом начале пути" вакцинации. Привились от COVID-19 пока только около 100 тысяч человек, целевой показатель составляет 2 млн жителей.