Башкирия получит 44 млн рублей на расселение аварийного жилья в Уфе

За счет выделенных средств власти переселят 108 уфимцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Башкирия получит 44 млн рублей на расселения жилья в Уфе, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года. Заявку республики 11 марта одобрило правление Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Деньги регион получит на реализацию первого этапа расселения 2021-2022 годов. Бюджет Башкирии добавит к указанной сумме еще 9,88 млн рублей.

– Средства будут направлены на переселение 108 человек из 30 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 954,78 квадратных метров, – следует из сообщения Фонда.