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Общество15 марта 2021 7:11

В «БашРТС» посоветовали обращаться из-за жары в квартирах в управляющие компании

Поводом послужили жалобы жителей республики
Источник:kp.ru
Комментарии (9)Комментарии (9)

В «БашРТС» сообщили в ответ на жалобы жителей региона, что не могут контролировать подачу тепла в домах, так как за это отвечают управляющие компании. Поводом стали многочисленные обращения о стоящей в квартирах духоте.

Портал Ufa1.ru передает, что в последние дни часто поступали жалобы из Стерлитамака и Уфы с аналогичным содержанием о том, что батареи в домах стали слишком горячими. Ресурсоснабжающая организация посоветовала в ответ обращаться в управляющие компании, чтобы снизить подачу тепла.

– Она должна отвечать за качество предоставляемых услуг внутри многоквартирного дома и обеспечивать благоприятные и безопасные условия для проживания граждан. В частности, речь идет о поддержании комфортной температуры в квартирах, – цитирует представителя компании портал.