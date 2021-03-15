В Уфе в Сипайлово обнаружили нефтяное пятно

Пресс-служба управления по гражданской защите передала, что в Уфе 14 марта напротив дома 71 на Набережной улице на поверхности реки Уфы обнаружили подозрительное пятно, напоминающее нефтепродукт.

Спасатели уточнили, что специалисты минприроды Башкирии взяли пробы для анализа, спасатели обработали акваторию сорбентом на площади шести квадратных метров. Причина появления этого пятна выясняется.

– Распространение вещества не допущено, угрозы для жизни и здоровья людей нет, отметили в пресс-службе УГЗ.