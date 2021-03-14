Роспотребнадзор Башкирии назвал города с самым грязным воздухом

В Башкирии в 2020 году было зарегистрировано превышение предельно допустимых концентраций в семи городах, передают журналисты «Проуфу» со ссылкой на начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Роспотребнадзора по Башкирии Ларису Кильдюшову.

Согласно докладу Кильдюшовой, в Давлеканово превышение составляло – 3,75%, в Салавате – 0,52%, Стерлитамаке – 0,47%, Ишибае – 0,45%, Уфе – 0,36%, Благовещенске – 0,25%, Туймазах – 0,021%.

Что касается веществ, то больше всего было найдено этилбензола в Салавате – 9,4%, в Благовещенске хлорбензола – 5%, в Стерлитамаке формальдегида – 15%, гидроксибензола в Уфе –2,7%. х

– Многочисленными исследованиями доказана связь рост заболеваемости органов дыхания с загрязнением воздух. Например, в Уфе заболевания органов дыхания занимают первое место. В 2015 году на их долю приходились 20% случаев заболевания, а в 2019 году – уже 44%. В Стерлитамаке болезни органов дыхания тоже на первом месте, в 2015-м их доля составляла 41%, в 2019 – 45,5%, – прокомментировала эксперт.