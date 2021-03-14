В Башкирии суд вынес приговор пьяной беременной, севшей за руль

Туймазинский межрайонный суд признал вину местной жительницы, которая пьяной села за руль, будучи беременной. Против подсудимой было возбуждено уголовное и административное дела.

Во время слушания было установлено, что в день, когда ее поймали в нетрезвом виде сотрудники ДПС, женщина выпила дома три литра пива и поехала на автомобиле матери в ночной клуб «Сахар». Свою вину в случившемся она признала и сообщила, что раскаивается, попросив наказание в виде штрафа.

В пресс-службе уточнили, что ранее ее уже подвергли административному штрафу в размере 30 тысяч рублей, который так не был выплачен в полном объеме. В качестве смягчающих обстоятельств судья учел признание вины, а также наличие на иждивении маленького ребенка, нетрудоспособной матери и беременности.

Суд признал подсудимую виновной, смягчив вину, и, назначив штраф в размере 10 тысяч рублей с лишением права управлять транспортом на срок один год и 6 шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.