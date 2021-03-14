От компании «БашРТС» поданы иски на 290 млн рублей к управляющей компании

Компания «БашРТС» предъявила в общей сложности пять исков к ООО «Управляющая компания “Трест жилищного хозяйства”» (УК ТЖХ) из Стерлитамака. По данным «РБК-Уфа», причиной стала задолженность за отопление на сумму более 290,9 млн рублей.

Первый иск был подан еще в конце 2019 года, еще три подавались в течение 2020 года, последний был зарегистрирован 11 марта 2021 года, отметили в издании. Все поданные иски касаются обязательств ответчика по договорам теплоснабжения. Даты рассмотрения всех дел пока что неизвестны.

Согласно информации из «СПАРК-Интерфакс», выручка УК ТЖХ по итогам 2019 года составила 1,74 млрд рублей. Чистая прибыль – 33 тысячи рублей.