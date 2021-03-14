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Происшествия14 марта 2021 16:16

В Уфе 29-летний парень погиб от падения кирпича с высоты

В Гострудиснпекции доказали вину предприятия только через год
Источник:kp.ru
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Пресс-служба Гострудинспекции передает, что удалось доказать вину предприятия в смерти молодого монтажника. По данным ведомства, несчастный случай произошел 16 апреля 2020 года. Погибшему на момент смерти исполнилось 29 лет, у него остался маленький ребенок и супруга, уточнили в сообщении.

По предоставленный информации, в день трагедии ООО «Фирма АСК» грузила в подъемники минеральную вату. В этот момент другая бригада на 19 и 20 этажах делала кирпичную кладку. Один из кирпичей сорвался и попал в голову парню. Погибшего нашли в треснувшей каской, спасти его не удалось.

Как пояснили в Гострудинспекции, на стройплощадке были допущены ошибки, в частности, отсутствовали защитно-улавливающие сетки. Кроме того, потребовалось время, чтобы доказать через суд о трудовых отношениях пострадавшего, чтобы семья смогла получить страховую выплату.

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