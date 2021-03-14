Жители Башкирии выложили фотографию окруженных стаей собак детей

Фото: Подслушано Белорецк

Жители Белорецка рассказали о наболевшей проблеме в социальных сетях. Автор поста выложил 14 марта фотографию, на которой запечатлены дети на горке, окруженные стаей собак. По словам местных жителей, такая ситуация повторяется постоянно.

– По улице Твердышева,36 стая собак окружила детей на горке. Фото сделано сегодня, и так постоянно. Отогнать пытались, но с нами дети были. Помогите», – написала местная жительница.

Местные жители в ответ стали обсуждать методы борьбы с беспризорными животными, вспомнив про электрошокеры и оружие. Один из комментаторов все же напомнил, что существует законный способ борьбы с агрессивными собаками.

– По закону беспризорных собак уничтожать нельзя. Их можно лишь ловить, чипировать и стерилизовать, и снова выкидывать на улицу, либо отдавать в приюты, – отметил он.