В Башкирии неизвестные убили домашнего кота и засунули его в мешок

Фото: Подслушано/Баймак

Жители Баймака в социальных сетях сегодня, 14 марта, опубликовали сообщение, рассказав о трагедии своей семьи. По словам автора поста, который пожелал остаться анонимным, после нескольких дней поисков любимого питомца – домашнего кота, они обнаружили его убитым.

– Четыре дня назад пропал кот сиамской породы. Сегодня мы его нашли мертвого в пакете рядом с колонкой по улице Школьная. Кто это сделал, чтобы у вас руки отсохли. Бог вам судья! – написано в сообщении.

Местные выразили соболезнования хозяевам животного, отметив, что он очень красивый.

– Бедный кот. Коты ведь проклинают сильно. Как не боятся? – отметил один из комментаторов.