Из-за повторной коммунальной аварии 32 дома в Уфе снова остались без отопления

Фото управления по гражданской защите

Управление по гражданской защите в Уфе передает, что минувшей ночью, около 2:00, произошла коммунальная авария – возле ТЦ «Июнь» прорвало трубу. По данным спасателей, в результате случившегося 32 жилых домов на улицах Комсомольская, Малая Тихорецкая, 50 лет СССР и на проспекте Октября остались без центрального отопления, еще в 13 не было горячей воды.

– На месте проводила работы аварийная бригада ресурсоснабжающей организации. Управляющие организации осуществляли мероприятия по недопущению замораживания системы. Кроме того, городскими службами было подготовлено оборудование для обогрева подъездов и три пункта временного размещения населения, – отмечается в сообщении.

В настоящий момент водоснабжение и отопление, передали в УГЗ, восстановлено во всех домах. Причиной аварии, по предварительным данным, стало технологическое повреждение на подающем трубопроводе теплоносителя