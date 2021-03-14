В одном из филиалов БашГУ сменился директор

Фото со страницы Владимира Куликова Вконтакте

Глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов накануне, 13 марта, опубликовал на своей странице в социальных сетях информацию о том, что в городском филиале БашГУ сменился директор. По его словам, перестановка произошла во время совещания с ректором университета Николаем Морозкиным.

– В ходе мероприятия оценили оснащенность филиала, определили приоритетные направления развития университета, а также вручили благодарственное письмо Алексею Алексеевичу Ковальскому, который покинул пост директора, – отметил Куликов.

По его словам, теперь исполнять обязанности директора филиала станет профессор университета и доктор филологических наук Игорь Сыров.