В Башкирии от COVID-19 скончались два местных жителя

Фото со страницы Радия Хабирова Вконтакте

Сегодня, 14 марта, администрация главы Башкирии передала, что за прошедшие сутки в республике зарегистрировали еще 127 случаев коронавируса. Всего, по предоставленным данным, за весь период пандемии известно о 30 434 заболевших.

Сообщается также, что выросло число умерших. К настоящему моменту известно о 315 смертях, за последние сутки скончались еще двое.

На лечении сейчас остаются 5 323 человека: 260 из них находятся в стационарах, еще 5 063 лечатся дома. Выздоровевшими за весь период пандемии считаются 24 796 человек, еще 118 поправились за последние 24 часа.