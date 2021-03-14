Салаватский городской суд вынес 5 марта приговор местной жительница, которая в сентябре 2020 года во время ссоры убила своего сожителя. В пресс-службе суда уточнили, что орудием убийства стала стеклянная тарелка. Мужчина скончался на месте происшествия.

Женщина признала свою вину на судебном заседании полностью, указав, что сожитель регулярно ее избивал на почве ревности, уточняется в сообщении. На заседании она рассказала, что в день убийства мужчина был пьян и снова начал предъявлять ей претензии, три раза ударив по голове. Обвиняемая в тот момент также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Почувствовав обиду, она схватила тарелку и с размаху ударила ей в правый висок своего обидчика.

После произошедшего она ушла из квартиры, а мужчина скончался на месте происшествия. Суд признал фигурантку уголовного дела виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.4 ст. 111 УК РФ), лишив на пять лет свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.