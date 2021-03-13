В Башкирии ищут 34-летнюю женщину

Приметы: возраст на вид 35 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

В Белорецком районе Башкирии разыскивают 34-летнюю Альбину Галлямову, которая пропала ещё в декабре 2020 года в неизвестном направлении.

Как сообщили в МВД, женщина злоупотребляет спиртными напитками и часто ранее уходила из дома.

Приметы: возраст на вид 35 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие.

Если вам известно о ее местонахождении, сообщите в Отдел МВД России по Белорецкому району тел. 02, 8 (34792) 4-01-86 или 8 964-954-40-80, 8 927-351-63-31, 8 906-103-88-54.