Уфимец убил дебошира, который обижал женщину в подъезде

Сейчас он находится в СИЗО.

23 марта перед судом в Калининском районе Уфы предстанет 36-летний местный житель, который убил мужчину, пытаясь спасти женщину. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Известно, что 14 ноября 2020 года обвиняемый стал свидетелем конфликта между пьяными мужчиной и женщиной, который произошел в подъезде в одном из домов по улице 40 лет Октября. На глазах обвиняемого злоумышленник ударил уфимку кулаком по голове, а тот решил заступиться.

Он вывел дебошира из подъезда и ударил его кулаком по лицу, два раза ногой в живот, что привело к разрыву брыжей тонкой кишки потерпевшего. Через сутки он от полученных травм скончался.

Обвиняемый на предварительном следствии вину не признал, пояснил, что не наносил таких ударов ногой в живот потерпевшего, от которых последний мог скончаться. Мужчина отметил, что всего лишь хотел предотвратить нападение на женщину. Сейчас он находится в СИЗО.